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حوادث

أربعيني يقتل زوجة أخيه بفاس

منذ دقيقتين
اعتقلت مصالح الأمن بالمنطقة الرابعة ببنسودة بفاس، مساء أول أمس (الاثنين)، أربعينيا قتل زوجة أخيه الأم لثلاثة أبناء صغار، بحي كريو بزواغة، بعدما تعقبها من سكناها إلى الشارع العام لأسباب فتح فيها تحقيق، بناء على أمر الوكيل العام بذلك، وتشريح جثتها التي نقلت إلى مستودع الأموات بمستشفىأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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