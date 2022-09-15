حوادث
أربعيني يقتل زوجة أخيه بفاس
اعتقلت مصالح الأمن بالمنطقة الرابعة ببنسودة بفاس، مساء أول أمس (الاثنين)، أربعينيا قتل زوجة أخيه الأم لثلاثة أبناء صغار، بحي كريو بزواغة، بعدما تعقبها من سكناها إلى الشارع العام لأسباب فتح فيها تحقيق، بناء على أمر الوكيل العام بذلك، وتشريح جثتها التي نقلت إلى مستودع الأموات بمستشفىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا