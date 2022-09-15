ملف الصباح
المعاقـون… أنصـاف مواطنيـن
الحكومات المتعاقبة همشتهم والمقربون يعتبرونهم “لعنة” والفقر والتسول مصيرهم الحياة في المغرب ليست سهلة على المواطنين، حتى ولو كانوا أسوياء سليمين و”كاملين مكمولين”. فما بالك إذا تعلق الأمر بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون “دوبل”، بسبب التهميش التام لهم، كما لو أنهم ليسوا مواطنين، أو أنهم مواطنونأكمل القراءة »
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