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الأبطال المعاقون… ويستمر التهميش

منذ دقيقة واحدة
يشكون التمييز وقلة الاهتمام ونتائجهم تحرج الأسوياء والوزارة لا يختلف اثنان حول اعتبار حصيلة الرياضيين المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من التظاهرات العالمية، مشرفة ومدعاة للفخر والاعتزاز. ورغم أن تحقيق هؤلاء نتائج أفضل من الرياضيين الأصحاء، خصوصا في الألعاب الموازية بطوكيو 2020، ضمنها 11 ميدالية،أكمل القراءة »

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