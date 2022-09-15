حوادث
إجهـاض قاصـر ينتهـي بفاجعـة
توفيت أثناء العملية بمنزل مغتصبها وإيقاف ممرضة وتقني اهتزت جماعة بومية بإقليم ميدلت، أخيرا على وقع فاجعة وفاة فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، أثناء خضوعها لعملية إجهاض سري. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الهالكة لقيت مصرعها أثناء محاولات إجراء عملية إجهاضأكمل القراءة »
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