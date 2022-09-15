ملف الصباح
أصل تجاري
3 أسئلة إلى * علي الشعباني < مسألة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة المغرب، حديث جدا. لم يكن مغاربة يعرفونه من قبل، ولم ينتبهوا إلى هذه الحالات إلا نادرا. ظهر الاهتمام مع تنامي الوعي الحقوقي والدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن كيف ما كان، وتبين أن الذين يستحقون هذاأكمل القراءة »
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