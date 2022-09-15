ملف الصباح
استغلال سياسي في الانتخابات
يرجحون كفة بعض المرشحين ومنتخبون يتلاعبون بالوعود يتحدث جمعويون بألم عن وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة، واستغلالهم سياسيا، خاصة أمام لا مبالاة الحكومة والأحزاب السياسية بانشغالاتهم. ويجزم المتحدثون أنفسهم أن ذوي الاحتياجات الخاصة مهمشون سياسيا، فنادرا ما ترشح الأحزاب أحدهم، وبرامجها خالية من إجراءات لتحسين وضعيتهم أو الاستجابةأكمل القراءة »
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