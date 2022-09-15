حوادث
زعيم “قطاع الطرق” بالناظور يسلم نفسه
توجه لمفوضية الأمن بالعروي وأبحاث لإيقاف باقي المتورطين سلم زعيم عصابة ” قطاع الطرق ” بإقليم الناظور الملقب ب”تلتلاف”، البالغ من العمر 25 عاما، نفسه مساء الاثنين الماضي لمفوضية الأمن بالعروي بالإقليم ذاته، إذ يعد المشتبه الرئيسي في تورطه في قضايا اعتراض المارة، مستعملي طريق العروي حاسيأكمل القراءة »
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