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الإعاقة في أرقام

منذ 10 ثواني
البحث الوطني الثاني يؤكد أن أسرة من بين أربع لديها حالات بنسبة أكثر من 24 في المائة كشف البحث الوطني حول الإعاقة بالمغرب، الصادر في 2014، من قبل وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، أن كل أسرة من بين أربع أسر لديها شخص على الأقل في وضعيةأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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