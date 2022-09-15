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حوادث

شهود يورطون البرلماني الفايق

منذ 14 ثانية
قال مدير المصالح بجماعة أولاد الطيب، إن موظفين استفادوا من مصاريف للتنقل دون مهام خارجية، مؤكدا أن رئيسها البرلماني التجمعي رشيد الفايق، يحدد ذلك ولوائح المستفيدين آخر كل سنة، ما أكده مدير ديوانه زوال أول أمس (الثلاثاء)، في شهادته أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس أثناء محاكمة البرلمانيأكمل القراءة »

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