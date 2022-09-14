أسواق
تراجع المبيعات بناقص ١١ في المائة
زيادات ملحوظة في الأسعار بسبب الظرفية الدولية أثرت على الطلب تمكن الفاعلون في قطاع السيارات الجديدة من بيع 83 ألفا و 831 وحدة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، ما يمثل، حسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، تراجعا بناقص 10.84 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية،أكمل القراءة »
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