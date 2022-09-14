fbpx
أسواق

تراجع المبيعات بناقص ١١ في المائة

منذ 5 ثواني
زيادات ملحوظة في الأسعار بسبب الظرفية الدولية أثرت على الطلب تمكن الفاعلون في قطاع السيارات الجديدة من بيع 83 ألفا و 831 وحدة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، ما يمثل، حسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، تراجعا بناقص 10.84 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.