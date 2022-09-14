حوادث
ذبح بائع فواكه وسط سيارته
الهالك لم يتعرض للسرقة وفرضيات الانتقام وتورط فتاة وشريكها خيوط استنفرت المحققين عاش دوار ولاد مسعود بسيدي رحال، صباح أول أمس (الاثنين)، استنفارا كبيرا من قبل مصالح الدرك الملكي لفك لغز جريمة قتل مرعبة, بعد العثور على جثة ثلاثيني مذبوح من الوريد. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلوماتأكمل القراءة »
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