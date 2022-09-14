fbpx
أسواق

بناني: سنة صعبة تنتظر القطاع

منذ 33 ثانية
رئيس جمعية “إيفام” قال إن نقص الرقائق الإلكترونية ساهم في تراجع العرض أكد عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، أن وضعية سوق السيارات على الصعيد العالمي، عرفت انخفاضا كبيرا في حجم السيارات المصنعة، بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة، وهو ما أثر على السوق المغربية.أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 33 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.