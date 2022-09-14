أسواق
بناني: سنة صعبة تنتظر القطاع
رئيس جمعية “إيفام” قال إن نقص الرقائق الإلكترونية ساهم في تراجع العرض أكد عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، أن وضعية سوق السيارات على الصعيد العالمي، عرفت انخفاضا كبيرا في حجم السيارات المصنعة، بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة، وهو ما أثر على السوق المغربية.أكمل القراءة »
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