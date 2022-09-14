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مجتمع

مليار للمغادرة الطوعية بصندوق التقاعد

منذ 12 ثانية
أعلنت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، عن فتح عملية مغادرة طوعية لفائدة مستخدميها، في حدود الغلاف المالي الذي رصد لها في ميزانية 2022، وينتظر أن تنتهي العملية التي فتحت يوم 15 غشت الماضي، عند نهاية الشهر الجاري. وأوضحت مصادر “الصباح” أن القرار اتخذ في عز عطلة الصيف، بعدأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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