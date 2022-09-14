أسواق
إقبال على سوق العربات المستعملة
ارتفاع الأثمان ما بين مليون ومليونين وإقبال متزايد ما بعد كورونا سوق السيارات المستعملة بحي السلام بسلا، بات وجهة للعشرات من السياراتk التي يرغب أصحابها في التخلص منها قصد اقتناء سيارة أخرى سواء كانت مستعملة أو جديدة، بعدما عرف القطاع رواجا في الشهور القليلة الماضية. وبات السوقأكمل القراءة »
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