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أسواق

غـلاء المحروقـات ينعـش الهجينـة

منذ 41 ثانية
الإقبال تضاعف والمغرب يراهن على إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية وهجينة سنويا وتصنيع بطارياتها أنعش غلاء المحروقات نسبيا سوق السيارات الهجينة في المغرب، ورفع رقم مبيعاتها تدريجيا سيما في الشهور الأخيرة، التي عرفت فيها إقبالا من طرف المغاربة، يتوسع ويتزايد، ما سلط عليها الاهتمام الرسمي بمضاعفة القدرةأكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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