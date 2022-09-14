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أسواق

ارتفاع أثمنة الـ”دوبلفي”

منذ 4 دقائق
A currency dealer counts Moroccan dirhams in a photo illustration at a currency exchange in Casablanca, Morocco, June 29, 2017. Picture taken June 29, 2017. REUTERS/Youssef Boudlal/Illustration - RC138B2B0ED0
مهنيون عزوا ذلك لارتفاع أسعار الرقاقات وبعض المواد الأساسية سجلت سوق السيارات الجديدة بالمغرب ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، خلال السنة الجارية، بالنظر إلى ارتفاع بعض المواد الأساسية التي تصنع منها، والأزمة التي عرفها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية. وساهمت العوامل المذكورة في ارتفاع أسعارأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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