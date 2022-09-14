أسواق
ارتفاع أثمنة الـ”دوبلفي”
مهنيون عزوا ذلك لارتفاع أسعار الرقاقات وبعض المواد الأساسية سجلت سوق السيارات الجديدة بالمغرب ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، خلال السنة الجارية، بالنظر إلى ارتفاع بعض المواد الأساسية التي تصنع منها، والأزمة التي عرفها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية. وساهمت العوامل المذكورة في ارتفاع أسعارأكمل القراءة »
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