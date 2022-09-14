حوادث
“مقرقب” يكسر 27 سيارة بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح الأحد الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، كان في حالة تخدير قوية وألحق خسائر مادية بممتلكات الغير. وأفاد مصدر مطلع أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن مراكش، توصلت بإشعار حول تورط شخص في إلحاق خسائر مادية بمجموعةأكمل القراءة »
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