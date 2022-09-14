حوادث
إيقاف جانحين وحجز مخدرات بالسوالم
أسفرت الحملة التمشيطية والتطهيرية، التي باشرتها الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأحد السوالم، أخيرا، والتي شملت تراب الجماعات المحيطة بالمركز ذاته، عن إيقاف مجموعة من المبحوث عنهم وحجز كميات مهمة من مخدر الكيف والتبغ المهرب وأشخاص مبحوثين عنهم ودراجات نارية مشكوك في هويتها. وكشفت الضابطةأكمل القراءة »
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