حوادث
“حريك” بدراجات بحرية بالحسيمة
اعترضت وحدة من الزوارق السريعة التابعة للدرك الملكي البحري، أخيرا، دراجتين بحريتين من نوع”جيت سكي” بعد مطاردة لهما في عرض البحر بالسواحل المحاذية لشاطئ “السواني” بإقليم الحسيمة. وتمكنت العناصر ذاتها من إيقاف ستة أشخاص كانوا على متنهما، بعدما قاموا بمحاولة فاشلة للهجرة السرية باتجاه السواحل الإسبانية الجنوبية.أكمل القراءة »
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