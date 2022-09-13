ملف عـــــــدالة
الشكايات الكيدية للاغتصاب… المصيدة
فتيات ونسوة لجأن إليها لتحقيق غاية الزواج وتفادي فضيحة مغامراتهن الجنسية “لهلا يطيح عليك الباطل”، طالما تم تداول هذه العبارة بين أفراد الأسرة والجيران، للتحذير من حجم الكارثة المرتبطة بالوقوع ضحية شكاية كيدية، قبل أن يحولها الواقع إلى نصيحة ضمن أسس التربية الموجهة للأبناء لتفادي ربط أيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا