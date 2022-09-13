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الشكايات الكيدية للاغتصاب… المصيدة

منذ دقيقة واحدة
فتيات ونسوة لجأن إليها لتحقيق غاية الزواج وتفادي فضيحة مغامراتهن الجنسية “لهلا يطيح عليك الباطل”، طالما تم تداول هذه العبارة بين أفراد الأسرة والجيران، للتحذير من حجم الكارثة المرتبطة بالوقوع ضحية شكاية كيدية، قبل أن يحولها الواقع إلى نصيحة ضمن أسس التربية الموجهة للأبناء لتفادي ربط أيأكمل القراءة »

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