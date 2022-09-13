ملف عـــــــدالة
انتحار خوفا من الفضيحة
فتاة تواطأت مع ابن عمها لتلفيق تهمة الاغتصاب لخطيبها ارتفعت، في السنوات الأخيرة، بمحاكم الشمال، نسبة قضايا البلاغات الكاذبة والكيدية، أو ما يعرف بجريمة “الافتراء”، خاصة المتعلقة بهتك العرض أو فض البكارة والحمل، التي تلفقها في الغالب نسوة وفتيات قاصرات لأبرياء إما من أجل الانتقام، أو للتغطيةأكمل القراءة »
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