ملف عـــــــدالة
ادعت افتضاض بكارتها للزواج من ابن عمها
إجراء مواجهة بين المتهم والمشتكية فضح كذبتها قبل أن تعترف بهوية مغتصبها الحقيقي تعرض من حين لآخر، قضايا اغتصاب فتيات في عمر الزهور، أو التغرير بهن، غير أن حالات أخرى تكشف أن وراء الإبلاغ عن قضايا اغتصاب، هو الرغبة في الزواج أو ستر الفضيحة. قبل سنوات، عرضتأكمل القراءة »
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