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البراءة لمتهم باغتصاب فتاة بمكناس

منذ دقيقتين
غياب أدلة تدينه وتشبثه بالإنكار أقنعا المحكمة بعدم متابعته الاغتصاب جريمة عالمية لا تقتصر على دولة دون أخرى، ولا على فئة محددة دون غيرها، وإن كانت أضرارها واحدة في أي مجتمع من الناحية الجسمانية والنفسية. إلا أنه في مجتمعاتنا تضاف إليها أضرار أخرى تتمثل في الإقلال منأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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