fbpx
حوادث

العثور على فتاة مشنوقة بميسور

منذ دقيقة واحدة
فتحت المصالح الأمنية بميسور تحقيقا في ظروف وحيثيات وأسباب وفاة فتاة عمرها 19 سنة، عثر على جثتها مساء أول أمس (الأحد)، معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقها ومثبت في غصن شجرة غير بعيد عن سكنى والديها بمنطقة غويرات الضربان بطريق أولاد البكري ضاحية المدينة. وعاينت عناصر الضابطةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.