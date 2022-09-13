حوادث
العثور على فتاة مشنوقة بميسور
فتحت المصالح الأمنية بميسور تحقيقا في ظروف وحيثيات وأسباب وفاة فتاة عمرها 19 سنة، عثر على جثتها مساء أول أمس (الأحد)، معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقها ومثبت في غصن شجرة غير بعيد عن سكنى والديها بمنطقة غويرات الضربان بطريق أولاد البكري ضاحية المدينة. وعاينت عناصر الضابطةأكمل القراءة »
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