حوادث
إدانة فرد من عصابة بني يخلف
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة عنصر من عصابة السرقة التي روعت منطقة بني يخلف، وعدد من الجماعات الترابية بإقليم الجديدة، وحكمت عليه بست سنوات سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك. وجاء إيقافه منأكمل القراءة »
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