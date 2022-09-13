حوادث
إيقاف مبحوث عنه بالفقيه بن صالح
تمكنت عناصر الشرطة بمدينة الفقيه بنصالح، صباح السبت الماضي، من إيقاف شخص لتورطه في الاتجار في المشروبات الكحولية وترويج المخدرات، بعد نصب كمين وضع حدا لأنشطته المحرمة. ووضع المشتبه فيه، رفقة امرأة تربطها به علاقة غير شرعية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريأكمل القراءة »
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