حوادث
حجز أزيد من ألفي “قرقوبية” بمكناس
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، بناء على معطيات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس الماضي، من إيقاف امرأة وشخص يبلغان من العمر 28 سنة و34، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج 1219 قرص مخدر. وأوقف المشتبه فيهما على متن حافلةأكمل القراءة »
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