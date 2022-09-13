حوادث
إدانة هاتك عرض أخيه
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص، والحكم عليه بسنة حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر تحت سن الثامنة عشرة بالعنف. وتوصلت الضابطة القضائية بشكاية من والدة الضحية أفادت فيها أن ابنها من زوج آخر، عمد إلى هتك عرضأكمل القراءة »
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