ملف عـــــــدالة
هروب من محاكمة المجتمع
3 أسئلة * إبراهيم منقار < أولا الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة دون رضاها ويجب أن تكون مسلوبة الإرادة أثناء هذه المواقعة، وفقا لما حدده المشرع، وفي نظري أن هناك حالات باتت تنتشر بشكل ملفت للنظر، في السنوات الأخيرة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أساسها جر فتياتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا