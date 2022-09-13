حوادث
كاميـرا تسقـط مسـؤولا دركيـا
صورته يسمح بمرور شاحنة دولية لتهريب المخدرات والتحقيق جر خمسة دركيين أحالت قاضية التحقيق بالرباط، أخيرا، مسؤولا دركيا برتبة مساعد “أدجيدون” ينتمي إلى القيادة الجهوية للدرك بالخميسات، على الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، التي سيمثل أمامها في 26 شتنبر الجاري، من أجل محاكمتهأكمل القراءة »
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