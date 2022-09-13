حوادث
إيقاف سارقي مسن بالناظور
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي للناظور، مساء أول أمس (الأحد) من إيقاف امرأة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقة موصوفة استهدفت ضحية يبلغ من العمر 80 عاما. وحسب مصادر «الصباح»، تعرض المسن للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من قبل المعنيين بالأمر اللذين تمكناأكمل القراءة »
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