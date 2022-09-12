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الصباح السياسي

وهبي: المعارضة أساسية في الديمقراطية

منذ 58 ثانية
زعيم ” البام” أكد أن الفريق البرلماني لا يجب أن يكون مجرد ببغاء للموقف الحكومي دعا عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، برلمانيات وبرلمانيي الحزب، وهم مقبلون على افتتاح البرلمان للقيام بدورهم الكامل في تمثيل الأمة، من خلال تبليغ الحكومة بمطالب المواطنين ومشاكلهم وقضاياهم ومحاسبتهاأكمل القراءة »

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منذ 58 ثانية


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