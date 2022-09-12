حوادث
إحباط محاولة “الحريك” بالحسيمة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالحسيمة، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية وإيقاف مرشحين اثنين للهجرة السرية. وتم إجهاض هذه العملية بالشريط الساحلي المحاذي لمنطقة “سيدي العابد ” ضواحيأكمل القراءة »
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