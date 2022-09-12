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حوادث

تفكيك عصابة لسرقة الدراجات النارية

منذ 57 ثانية
تتكون من ثمانية أشخاص يهاجمون الضحايا بأسلحة بيضاء وإخبارية أطاحت باثنين أنهت عناصر الدرك الملكي لحد أولاد فرج بإقليم الجديدة، أخيرا، معاناة مواطنين مع عصابة وصفت بالخطيرة متخصصة من سرقة الدراجات النارية تتكون ثمانية أشخاص، نفد عدة عمليات سرقة بمناطق عديدة بالإقليم، قبل إيقاف اثنين منهم. وأحيلأكمل القراءة »

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منذ 57 ثانية


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