حوادث
مطاردة “قطاع الطرق” بالناظور
متطوعون وعون سلطة أوقفوا المتهمين والدرك يحجز أسلحة و”لاكريموجين” طارد سائقون وعونا سلطة بإقليم الناظور، صباح أول أمس (السبت)، طيلة ساعات عصابة «قطاع الطرق»، وتمكنوا من إيقاف أفرادها، منهم فتاتان، بينما مازال البحث جاريا عن شركائهم، واضعين حدا لجرائمهم الخطيرة، التي تمثلت في اعتراض المارة، خاصة مستعمليأكمل القراءة »
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