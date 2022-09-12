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حوادث

سقوط أخطر مروج للخمور بالناظور

منذ 33 ثانية
أنهت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أخيرا، أنشطة إجرامية لجانح خطير متورط في ترويج الخمور بدون ترخيص. وحسب مصادر “الصباح”، فإن العملية الأمنية، تمت إثر تمكن عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للشرطة القضائية بالناظور، من إيقاف المشتبه فيه الذي يعتبر من بين أباطرة قنينات المشروباتأكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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