حوادث
إدانة محتجزي شرطيين بمراكش
توبعوا بالهجوم على مسكن الغير وإهانة موظف عمومي والاعتداء عليه أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، الستار على قضية احتجاز شرطيين بأحد أحياء المدينة العتيقة، والتي يتابع على خلفيتها تسعة أشخاص، من بينهم أفراد أسرة مقيمة خارج المغرب. وقضت هيأة المحكمة بعدم مؤاخذة ثلاثةأكمل القراءة »
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