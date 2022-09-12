الصباح السياسي
“بيجيدي” يعارض خارج البرلمان
بنكيران يحاصر دعوات النضال في مساحات العمل والتأطير الميداني في الشارع لم يجد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بدا من لجم أصوات «بيجيدي» الداعية إلى المعارضة من خارج البرلمان، إذ اعتبر أن حزبه «اختار المشاركة السياسية رغم جميع الظروف، لأنه ليس حزبا ثوريا ولاأكمل القراءة »
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