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حوادث

الحبس لجانح حاول اغتصاب متزوجة

منذ دقيقة واحدة
تسلل إلى المنزل ونام بجانبها وهددها بسكين رغم أنها حامل قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متزوج وأب لطفلة، وحكمت عليه ب 6 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية السرقة الموصوفة ومحاولة الاغتصاب والهجوم على مسكن الغيرأكمل القراءة »

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