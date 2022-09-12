حوادث
الحبس لجانح حاول اغتصاب متزوجة
تسلل إلى المنزل ونام بجانبها وهددها بسكين رغم أنها حامل قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متزوج وأب لطفلة، وحكمت عليه ب 6 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية السرقة الموصوفة ومحاولة الاغتصاب والهجوم على مسكن الغيرأكمل القراءة »
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