حوادث
إدانة شبكة تسويات وهمية لسيارات أجنبية
جنايات فاس حكمت على 13 متهما من بينهم جمركي وفصلت ملف 7 آخرين لإجراء المسطرة الغيابية أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس مهاجرة مغربية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة لأجل “المشاركة في تزوير وثائق المعلوميات والمشاركة في إتلاف معلومات مخزنة في النظم المعلوماتية لإدارة الجمارك”،أكمل القراءة »
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