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متسولة تقتل ابنتها بعد تعذيبها
القنصل العام: عاملون بشركة خدمات يبيعونها مقابل مبالغ مالية فضحت شكوك طبيب بمستشفى الأطفال بالبيضاء، واقعة تعذيب وقتل طفلة عمرها ثلاث سنوات على يد والدتها المتسولة، التي ادعت أنها ضحية سقوط عرضي من درج المنزل، إذ رفع تقريرا إلى النيابة العامة أكد فيه وجود جروح ورضوض بجسمأكمل القراءة »
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