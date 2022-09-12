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اعتقال دركي يتزعم شبكة كوكايين
الفرقة الوطنية للدرك ضبطته في حالة تلبس بحيازة 50 غراما أطاحت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، نهاية الأسبوع الماضي، بدركي يشتغل بالقيادة العليا في حالة تلبس بحيازة وتوزيع الكوكايين على مرتادي سهرة كبيرة بأحد الأوكار ببوزنيقة. وأفاد مصدر “الصباح” أن الدركي الذي كان يعملأكمل القراءة »
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