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اعتقال دركي يتزعم شبكة كوكايين

منذ 49 ثانية
PHOTO Lionel Le Saux / LE TELEGRAMME. MORLAIX (29) : photo illustration consommation cocaine. En realite de la farine ici
الفرقة الوطنية للدرك ضبطته في حالة تلبس بحيازة 50 غراما أطاحت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، نهاية الأسبوع الماضي، بدركي يشتغل بالقيادة العليا في حالة تلبس بحيازة وتوزيع الكوكايين على مرتادي سهرة كبيرة بأحد الأوكار ببوزنيقة. وأفاد مصدر “الصباح” أن الدركي الذي كان يعملأكمل القراءة »

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منذ 49 ثانية


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