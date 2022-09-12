الأولى
ديمستورا يفرز الأبيض عن الأسود في تندوف
سكان المخيمات باتوا يرون في زعيم “بوليساريو” مجرد معتوه خاضع لغرائزه الحيوانية بقلم: الفاضل الرقيبي وصلت “بوليساريو” درجة متقدمة من الإفلاس الداخلي، إلى درجة أنها باتت تتعلق بأي قشة، لعلها ترى منها بصيص أمل يعيد إليها بريقا فقدته إلى الأبد في المخيمات. فما تنشره في إعلامها هوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا