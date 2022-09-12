أخبار الصباح
أخبار الصباح
< تعاضدية تعالت أصوات الغضب بين منخرطين ومندوبين بهيآت تعاضدية موظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، بسبب الخطوط الهاتفية الثابتة بالإدارة المركزية، التي توجد في حالة إغلاق دائم في وجه المتصلين، ما تسبب في تكبد محنة السفر للاستفسار عن الملفات، خاصة بالنسبة إلى القاطنين بمدن بعيدة. وطالب مندوبونأكمل القراءة »
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