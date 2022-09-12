افتتاحية
سنة أولى حكومة
مرت، الخميس الماضي، سنة كاملة على انتخابات 8 شتنبر 2021، التي شكلت واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المغرب الحديث، لأنها أتت في سياق تحولات جوهرية في العالم، فرضتها أزمة جائحة كورونا، كما نظمت بعد مرور عشر سنوات على “سياق” دستور 2011، وما فرضه من ضرائبأكمل القراءة »
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