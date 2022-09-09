بالصور.. التامك يتفقد سجنين في زيارة مفاجئة

كشف مصدر مطلع أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد قام صباح أول أمس (الأربعاء)، بزيارة مفاجئة إلى كل من السجنين المحليين بنكرير وقلعة السراغنة.

وقد قام التامك خلال الزيارتين بالاطلاع على سير العمل في مختلف المرافق بالمؤسستين، خاصة المطبخ والمصحة وورشات التكوين المهني. كما كانت الزيارة فرصة للمندوب العام لزيارة معقلي المؤسسة والتواصل المباشر مع الموظفين والنزلاء على حد سواء.

واختتم المندوب العام زيارته بالتنويه بعمل موظفات وموظفي المؤسستين، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمنهما وسلامة نزلائهما.