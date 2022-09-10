خاص
فتح الله المغاري… “الطير اللي غاب”
مسار فنان استثنائي أبدع كلمات ولحنا وغناء رفقة الملحن عبد الله عصامي (خاص) في حديث مع بلخياط والراشدي (خاص) فقدت الساحة الفنية، نهاية الأسبوع الماضي، الفنان فتح الله المغاري الذي ودعنا عن سن ناهزت الثانية والثمانين، بعد مسار فني جاوز ستة عقود أثرى فيها المشهد الغنائي بعشراتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا