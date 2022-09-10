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خاص

فتح‭ ‬الله‭ ‬المغاري‭… “‬الطير‭ ‬اللي‭ ‬غاب‭”‬

منذ 3 ساعات
مسار‭ ‬فنان‭ ‬استثنائي‭ ‬أبدع‭ ‬كلمات‭ ‬ولحنا‭ ‬وغناء رفقة‭ ‬الملحن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عصامي‭ (‬خاص‭)‬ في حديث مع بلخياط والراشدي (خاص) فقدت‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬الفنان‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬المغاري‭ ‬الذي‭ ‬ودعنا‭ ‬عن‭ ‬سن‭ ‬ناهزت‭ ‬الثانية‭ ‬والثمانين،‭ ‬بعد‭ ‬مسار‭ ‬فني‭ ‬جاوز‭ ‬ستة‭ ‬عقود‭ ‬أثرى‭ ‬فيها‭ ‬المشهد‭ ‬الغنائي‭ ‬بعشرات‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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