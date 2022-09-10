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الرياضة

البقالي بطلا بالدوري الماسي لأول مرة

منذ 3 ساعات
تفوق على الإثيوبيين والكينيين بزيوريخ توج سفيان البقالي، البطل الأولمبي المغربي، أول أمس (الخميس)، بلقب الدوري الماسي لألعاب القوى في سباق 3 آلاف متر موانع بزيوريخ السويسرية، لأول مرة في مسيرته. وقطع البطل العالمي السباق في توقيت قدره ثماني دقائق وسبع ثوان و67 جزءا من المائة، متفوقاأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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