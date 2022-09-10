شباك وحيد للجنائز بالبيضاء
رقم أخضر بجماعة عين الشق وطاقم إداري متنقل على متن سيارة خاصة لإنهاء محنة الدفن
خصصت جماعة عين الشق سيارة خاصة بخدمات الشباك الوحيد الموجه للجنائز، تم اكتراؤها لتقريب الخدمة من المواطنين دون الحاجة للتنقل إلى مقر المقاطعة، في مبادرة تضامن المجلس مع الأسر بانتقال موظف وطبيب إلى منزل الوفاة لمنح الشهادات المطلوبة وتقديم مختلف الخدمات الإدارية والجنائزية الواجبة بشكل مستعجل ومباشر.
وتهدف المبادرة إلى تخفيف العبء على أهل الميت، إذ يتكلف أحد أفراد الأسرة بالوثائق الإدارية منتقلا بين المصالح المعنية عوض تلقي التعازي، لذلك خصصت الجماعة رقما أخضر يكفي الاتصال به دون عناء التنقل ليتكفل طاقم الشباك الوحيد للجنائز بإنجاز مختلف الإجراءات الإدارية.
وأشرف محمد شفيق بن كيران رئيس مجلس جماعة عين الشق بحر الأسبوع الجاري على تسلم المقاطعة لمجموعة من الآليات في إطار صفقة عمومية تهدف إلى تعزيز وتقريب عدد من الخدمات التي تقدمها الجماعة للسكان.
وشملت الصفقة المذكورة ثلاث شاحنات صهاريج تم اكتراؤها للمساهمة في المحافظة على المساحات الخضراء، سيما في ظل إشكالية ندرة المياه ومنع السقي بالمياه الصالحة للشرب، وحافلة بسعة ثلاثين راكبا تم اكتراؤها لتعزيز خدمات النقل الموجهة للجمعيات والأندية الرياضية.
وخصصت الصفقة المذكورة خمس سيارات خدمة تم اكتراؤها لتعزيز آليات التتبع والمواكبة للأشغال ولمختلف شركات التدبير المفوض والتنمية المحلية، وتقريب خدمات مستحدثة للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني.
ولم يتجاوز حجم المخصص المالي الإجمالي لمقاطعة عين الشق برسم السنة الجارية 36.4 مليون درهم درهما لتعداد سكاني وصل حسب آخر إحصاء إلى 380 ألف نسمة، أي بنسبة 11.4 في المائة من سكان البيضاء، و5.5 من سكان الجهة، مقسمين إلى 89013 أسرة على مساحة قدرها 3940 هكتارا بكثافة 9587 نسمة في الكيلومتر المربع، مجزأة إلى أربع دوائر و12 ملحقة.
ونشر مجلس الجماعة تفاصيل مالية المقاطعة للعموم بجرد كل الصفقات والمصاريف، رغم تأخر البدء بعملية الصرف بسبب التأخير الحاصل في حصر الميزانية وطول مساطر الالتزام والمصادقة على النفقات، بالإضافة إلى صعوبات ظرفية وغير متوقعة من قبيل تداعيات جائحة كوفيد 19 والآثار الناجمة عن الجفاف وإكراهات المسلسل الانتخابي وخاصة المدة الطويلة، التي استغرقها انتخاب المكتب والرئيس.
وتوزعت نسبة النفقات في خارطة تنفيذ المخصص الإجمالي لمقاطعة عين الشق برسم السنة المالية 2022، حسب القطاعات برسم السنة الجارية من أصل ميزانية إجمالها ثلاثة ملايير و640 مليون سنتيم بين 15 في المائة للإدارة العامة بما قيمته 558 مليونا، و7 في المائة للتنشيط الثقافي والرياضي بغلاف مالي قدره 247 مليونا، و11 في المائة للخدمات، أي ما يعادل 390 مليونا و67 في المائة للشؤون التقنية بمبلغ مليارين و444 ألف درهم.
ي. ق