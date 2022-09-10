شباك‭ ‬وحيد‭ ‬للجنائز‭ ‬بالبيضاء

رقم‭ ‬أخضر‭ ‬بجماعة‭ ‬عين‭ ‬الشق‭ ‬وطاقم‭ ‬إداري‭ ‬متنقل‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سيارة‭ ‬خاصة‭ ‬لإنهاء‭ ‬محنة‭ ‬الدفن‭ ‬

خصصت‭ ‬جماعة‭ ‬عين‭ ‬الشق‭ ‬سيارة‭ ‬خاصة‭ ‬بخدمات‭ ‬الشباك‭ ‬الوحيد‭ ‬الموجه‭ ‬للجنائز،‭ ‬تم‭ ‬اكتراؤها‭ ‬لتقريب‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬للتنقل‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬المقاطعة،‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬تضامن‭ ‬المجلس‭ ‬مع‭ ‬الأسر‭ ‬بانتقال‭ ‬موظف‭ ‬وطبيب‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬الوفاة‭ ‬لمنح‭ ‬الشهادات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وتقديم‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬والجنائزية‭ ‬الواجبة‭ ‬بشكل‭ ‬مستعجل‭ ‬ومباشر‭.‬

‭ ‬وتهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬على‭ ‬أهل‭ ‬الميت،‭ ‬إذ‭ ‬يتكلف‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬بالوثائق‭ ‬الإدارية‭ ‬منتقلا‭ ‬بين‭ ‬المصالح‭ ‬المعنية‭ ‬عوض‭ ‬تلقي‭ ‬التعازي،‭ ‬لذلك‭ ‬خصصت‭ ‬الجماعة‭ ‬رقما‭ ‬أخضر‭ ‬يكفي‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭ ‬دون‭ ‬عناء‭ ‬التنقل‭ ‬ليتكفل‭ ‬طاقم‭ ‬الشباك‭ ‬الوحيد‭ ‬للجنائز‭ ‬بإنجاز‭ ‬مختلف‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭.‬

وأشرف‭ ‬محمد‭ ‬شفيق‭ ‬بن‭ ‬كيران‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬جماعة‭ ‬عين‭ ‬الشق‭ ‬بحر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬تسلم‭ ‬المقاطعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬عمومية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وتقريب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجماعة‭ ‬للسكان‭.‬

وشملت‭ ‬الصفقة‭ ‬المذكورة‭ ‬ثلاث‭ ‬شاحنات‭ ‬صهاريج‭ ‬تم‭ ‬اكتراؤها‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء،‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إشكالية‭ ‬ندرة‭ ‬المياه‭ ‬ومنع‭ ‬السقي‭ ‬بالمياه‭ ‬الصالحة‭ ‬للشرب،‭ ‬وحافلة‭ ‬بسعة‭ ‬ثلاثين‭ ‬راكبا‭ ‬تم‭ ‬اكتراؤها‭ ‬لتعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬الموجهة‭ ‬للجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الرياضية‭. ‬

وخصصت‭ ‬الصفقة‭ ‬المذكورة‭ ‬خمس‭ ‬سيارات‭ ‬خدمة‭ ‬تم‭ ‬اكتراؤها‭ ‬لتعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التتبع‭ ‬والمواكبة‭ ‬للأشغال‭ ‬ولمختلف‭ ‬شركات‭ ‬التدبير‭ ‬المفوض‭ ‬والتنمية‭ ‬المحلية،‭ ‬وتقريب‭ ‬خدمات‭ ‬مستحدثة‭ ‬للمواطنين‭ ‬وجمعيات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

ولم‭ ‬يتجاوز‭ ‬حجم‭ ‬المخصص‭ ‬المالي‭ ‬الإجمالي‭ ‬لمقاطعة‭ ‬عين‭ ‬الشق‭ ‬برسم‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭ ‬36‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬درهما‭ ‬لتعداد‭ ‬سكاني‭ ‬وصل‭ ‬حسب‭ ‬آخر‭ ‬إحصاء‭ ‬إلى‭ ‬380‭ ‬ألف‭ ‬نسمة،‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬11‭.‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البيضاء،‭ ‬و5‭.‬5‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الجهة،‭ ‬مقسمين‭ ‬إلى‭ ‬89013‭ ‬أسرة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬قدرها‭ ‬3940‭ ‬هكتارا‭ ‬بكثافة‭ ‬9587‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬الكيلومتر‭ ‬المربع،‭ ‬مجزأة‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬دوائر‭ ‬و12‭ ‬ملحقة‭.‬

ونشر‭ ‬مجلس‭ ‬الجماعة‭ ‬تفاصيل‭ ‬مالية‭ ‬المقاطعة‭ ‬للعموم‭ ‬بجرد‭ ‬كل‭ ‬الصفقات‭ ‬والمصاريف،‭ ‬رغم‭ ‬تأخر‭ ‬البدء‭ ‬بعملية‭ ‬الصرف‭ ‬بسبب‭ ‬التأخير‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬حصر‭ ‬الميزانية‭ ‬وطول‭ ‬مساطر‭ ‬الالتزام‭ ‬والمصادقة‭ ‬على‭ ‬النفقات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صعوبات‭ ‬ظرفية‭ ‬وغير‭ ‬متوقعة‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬والآثار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الجفاف‭ ‬وإكراهات‭ ‬المسلسل‭ ‬الانتخابي‭ ‬وخاصة‭ ‬المدة‭ ‬الطويلة،‭ ‬التي‭ ‬استغرقها‭ ‬انتخاب‭ ‬المكتب‭ ‬والرئيس‭. ‬

وتوزعت‭ ‬نسبة‭ ‬النفقات‭ ‬في‭ ‬خارطة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المخصص‭ ‬الإجمالي‭ ‬لمقاطعة‭ ‬عين‭ ‬الشق‭ ‬برسم‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022،‭ ‬حسب‭ ‬القطاعات‭ ‬برسم‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ميزانية‭ ‬إجمالها‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايير‭ ‬و640‭ ‬مليون‭ ‬سنتيم‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬قيمته‭ ‬558‭ ‬مليونا،‭ ‬و7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬للتنشيط‭ ‬الثقافي‭ ‬والرياضي‭ ‬بغلاف‭ ‬مالي‭ ‬قدره‭ ‬247‭ ‬مليونا،‭ ‬و11‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬للخدمات،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬390‭ ‬مليونا‭ ‬و67‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬للشؤون‭ ‬التقنية‭ ‬بمبلغ‭ ‬مليارين‭ ‬و444‭ ‬ألف‭ ‬درهم‭.‬

ي‭. ‬ق

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