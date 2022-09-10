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الرياضة

تحركات لمواجهة “همجية” الجزائريين

منذ 3 ساعات
غياب الأمن واقتحام الجمهور أرضية الملعب في نهاية مباراة الأشبال وبنغزيل يتوج بجائزة أفضل حارس خيم الاعتداء على لاعبي المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، من قبل جمهور ولاعبي المنتخب الجزائري، على نهائي كأس العرب، الذي احتضنته وهران، مساء أول أمس (الخميس)، والذي عرف فوز الجزائرأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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